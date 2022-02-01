Новый стандарт на системы менеджмента повышения компетентности вводится в Беларуси

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый стандарт на системы менеджмента повышения компетентности для обучающих организаций вводится в Беларуси с 1 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

"Отечественные учреждения образования успешно внедряют системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с СТБ ISO 9001-2015 "Системы менеджмента качества. Требования" и являются одними из лидеров в этой области. Более 70 учреждений образования имеют сертифицированные СМК. Проведение этих работ обусловлено потребностью экспорта образовательных услуг, а наличие таких сертификатов соответствия повышает имидж учреждений образования. Однако развитие СМК организаций предполагает уточнение отраслевых требований, что диктуется спецификой создаваемых и предоставляемых потребителям и другим вовлеченным заинтересованным сторонам продукции, услуг и решений", - рассказали в пресс-службе.

Такие специфичные требования и установлены в новом СТБ ISO 21001-2021 "Обучающие организации. Системы менеджмента повышения компетентности. Требования и руководство по применению", идентичном международному стандарту ISO 21001:2018. Основное внимание в новом стандарте уделяется системам менеджмента повышения компетентности (СМПК), а также их влиянию на обучающихся и другие заинтересованные стороны. Все требования носят общий характер, соответственно СМПК не ограничиваются учреждениями образования, а относятся к любой организации, которая использует учебную программу для передачи знаний. При этом стандарт не распространяется на организации, которые только выпускают или изготавливают образовательную продукцию.

В стандарте установлено и описано 11 принципов СМПК - ориентация на обучающихся и других бенефициаров, лидерство на основе видения, привлеченность персонала, процессный подход, улучшение, менеджмент взаимоотношений, решения, основанные на свидетельствах, социальная ответственность, доступность и справедливость, этическое поведение в образовании, безопасность и защита данных. Ключевые этапы внедрения системы выстраиваются в соответствии с известным циклом PDCA (планируй - делай - проверяй - действуй). Основное внимание в стандарте сосредоточено на конкретном взаимодействии между обучающей организацией, обучающимися и другими потребителями.

СТБ ISO 21001-2021 подготовлен Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС).-0-