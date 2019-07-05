Новый цех по производству кранов высокой грузоподъемности открылся на заводе в Слуцке

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый цех по производству кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 т открылся на территории ОАО "Крановый завод", входящего в состав холдинга "БелАЗ-Холдинг", передает корреспондент БЕЛТА.

Новое производство, разместившееся на площади 6,4 тыс. кв.м, построено по масштабному инвестиционному проекту холдинга "БелАЗ-Холдинг" на 2016-2019 годы. Обновлен станочный парк предприятия (около 70% станков и оборудования). Оборудование для нового цеха изготавливали по спецзаказу ведущие европейские производители. В модернизацию Кранового завода и строительство нового производства было инвестировано более 15 млн евро, а объем производственных площадей ОАО "Крановый завод" увеличился до 30,38 тыс. кв.м.

Как отметил председатель Совета Республики Национального собрания, председатель наблюдательного совета ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Михаил Мясникович, создание таких мощных машиностроительных кластеров, как "БелАЗ-Холдинг" - правильное решение. "БелАЗ - это не только Жодино, но и Орша, Пинск, Могилев, Слуцк. Этот мощный машиностроительный кластер за счет диверсификации своих производств может и разместить заказы по кооперации, и решить многие вопросы, в том числе помочь с оборотным капиталом. 15 млн евро, которые вложены в Крановый завод, получены в виде кредита под гарантию БелАЗа. Когда такие мощные компании стоят за спиной, это способствует решению вопросов модернизации", - сказал он.

По словам министра промышленности Павла Утюпина, теперь на заводе смогут производить краны грузоподъемностью от 5 т до 240 т. "Это расширит наши возможности, - подчеркнул он. - Продукция Кранового завода поставлялась в частности на БелАЭС. Есть заказы по техническому перевооружению БелАЗа, заказы "Беларуськалия", контракты со "Славкалием", планы по экспорту. Уже в текущем году мы видим возможность увеличить производство продукции в разы, а в последующем - на 20-30% ежегодно".

Ставка на предприятии сделана на локализацию производства. Все, что нужно для создания современного грузоподъемного оборудования, будет изготавливаться в одном месте. На заводе обновлена технология разработки конструкторской документации и изготовления продукции: изделия проектируются в 3D с использованием научного метода расчета, что позволяет уменьшить вес готового изделия до 30%. Кроме того, новые краны будут энергоэффективны, потребляя во время работы до 20% меньше энергетических ресурсов. На выпуск кранов завод получил сертификаты качества Таможенного союза и европейский сертификат качества EN1090, благодаря чему сможет маркировать свою продукцию знаком CE, что позволит работать с потребителями из Евросоюза.

Реализация инвестпроекта позволит заводу успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках с ведущими мировыми производителями грузоподъемного оборудования, значительно увеличить производство и реализацию продукции, экспорт, повысить экономическую эффективность хозяйственной деятельности. На предприятии создано 30 новых рабочих мест.

ОАО "Крановый завод" занимает лидирующее место в стране по производству грузоподъемной техники. История предприятия началась в 1930 году, когда при Слуцкой машинно-тракторной станции была открыта ремонтная мастерская. В довоенное время станция была одним из крупнейших предприятий города и выполняла капитальный ремонт тракторных и автомобильных двигателей. В 1959 году на предприятии приступили к капитальному ремонту легковых автомобилей, в 1961 году - к изготовлению кран-балок для механизации колхозов и совхозов. Сегодня в ассортименте компании - подъемные краны, крановые компоненты и сопутствующее подъемно-транспортное оборудование.-0-