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17 июня 2020, 11:40

Новый указ по рынку Форекс увеличит привлекательность белорусской юрисдикции - "Альпари Евразия"

Фото из архива
Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый указ по рынку Форекс увеличит привлекательность белорусской юрисдикции. Такое мнение высказал старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб сегодня во время онлайн-конференция на сайте БЕЛТА.

"В 2020 году мы ожидаем, что в рамках развития данного сегмента финансового рынка будет принят новый указ, регулирующий рынок Форекс. Этот проект указа готовится специалистами Национального банка в тесном контакте с Ассоциацией развития финансового рынка (АРФИН), руководство и члены которой охотно включились в работу. Поэтому можно ожидать, что указ будет в равной степени учитывать как интересы бизнеса, так и интересы граждан, он будет иметь эволюционный характер, что только увеличит привлекательность белорусской юрисдикции", - сказал Вадим Иосуб.

Так, станет возможным вносить обеспечение электронными деньгами - некоторые клиенты считают такой способ более удобным и привычным. Форекс-компании будут обязаны раскрывать определенный объем информации, проходить обязательный ежегодный аудит, вести и хранить записи телефонных разговоров и переписку с клиентами - все это только повысит прозрачность и безопасность юрисдикции, считает эксперт. Для дополнительной защиты клиентов предполагается введение дистанционного тестирования по самым важным нюансам работы на Форекс.

"При этом в случае неудовлетворительного результата тестирования клиент не будет лишен возможности пользоваться теми преимуществами и защитой, которые предлагает белорусская юрисдикция Форекс, но ему будет предложено пройти обучающий курс или же умерить аппетит к риску. Это важный момент, поскольку такие клиенты, будучи самыми незащищенными вследствие своей неопытности, не будут вынуждены переходить к иностранным форекс-брокерам с сомнительной репутацией и лишаться всякой надежды на юридическую защиту", - пояснил Вадим Иосуб.

Ожидаются также изменения в закон "О защите прав потребителей" касательно оказания финансовых услуг, уже приняты изменения в закон "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем". Причем в этом законе были учтены все замечания и предложения Ассоциации развития финансового рынка.

Вадим Иосуб обратил внимание, что белорусская юрисдикция Форекс развивается, причем и количественно, и качественно. Так, с начала года в реестре форекс-компаний появились три новых участника, на сегодняшний день реестр насчитывает 17 компаний, не считая банки. "Этот сектор привлекает прямые иностранные инвестиции, создает рабочие места, платит налоги, внедряет высокотехнологичные сервисы. Причин для этого несколько, но главная среди них - гармоничное законодательство, учитывающее интересы клиентов, бизнеса и государства, - отметил старший аналитик "Альпари Евразия". - Стоит отметить, что с момента введения регулирования и до настоящего времени основное законодательство в отношении отрасли практически не менялось, при этом в настоящее время Национальным банком совместно с АРФИН ведется работа над оптимизацией условий ведения форекс-деятельности в Беларуси, повышением прозрачности и привлекательности юрисдикции для новых участников".

К тому же белорусская система противодействия легализации преступных доходов соответствует высоким стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), что позволяет снять любые вопросы при взаимодействии с иностранными финансовыми институтами. Также принят указ, отменяющий обложение подоходным налогом доходов клиентов форекс-компаний.

"Помимо финансовых выгод клиенты белорусских форекс-компаний и банков могут рассчитывать на защиту своих прав, ведь каждая форекс-компания осуществляет внутренний контроль, контроль за рисками, еженедельно отчитывается в Национальный банк о своих финансовых показателях и о совершенных операциях. Форекс-компании обязаны соблюдать ряд финансовых нормативов и не принимать на себя лишних рисков. Все это делает белорусскую юрисдикцию чрезвычайно привлекательной не только для граждан Беларуси, но и для иностранцев - доля клиентов-нерезидентов на конец 2019 года достигла 71%", - отметил Вадим Иосуб.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

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