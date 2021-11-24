Новым министром ЕЭК по внутренним рынкам и ИКТ стал представитель Армении

24 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Членом Коллегии (министром) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии стал представитель Армении Варос Симонян. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"С сегодняшнего дня приступил к работе новый министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Варос Симонян, - сказала представитель ЕЭК. - Решение о его назначении принято Высшим Евразийским экономическим советом на основании предложения от Республики Армения".

До назначения в ЕЭК Варос Симонян занимал пост заместителя министра экономики Армении.

Прежде должность члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК занимал также представитель Армении Гегам Варданян.-0-