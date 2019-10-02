Новым министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК стал Сергей Глазьев

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии стал представитель России Сергей Глазьев. Решение о его назначении принято 1 октября в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Сергей Глазьев назначен на должность члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК вместо представительницы России в ЕЭК Татьяны Валовой. Ранее Сергей Глазьев занимал должность советника Президента России.-0-