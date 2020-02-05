НПЗ полностью обеспечивают внутренний рынок топливом - "Белнефтехим"

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы полностью обеспечивают внутренний рынок топливом, заявили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим", комментируя информацию об ограничении продаж топлива на отдельных заправках.

"Непонятно, с какой целью они ввели эти лимиты. Потому что наши НПЗ производят достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка. Продукция даже идет на экспорт. Говорить о том, что у нас дефицит, - это больше провокация, чем какая-то попытка позаботиться о потребителях", - отметили в пресс-службе.

В концерне считают, что распространяемая информация об ограничениях продаж "имеет провокационный оттенок, попытку породить какой-то ажиотажный спрос, посеять панику". Тем более что речь не идет о всех заправках одной сети, соответственно, вопросы могут быть в неотрегулированной логистике поставок.

В "Белнефтехиме" подчеркнули, что введение ограничений на АЗС - это одностороннее решение самих субъектов хозяйствования, никаких подобных решений со стороны правительства или регулятора не принималось.

"Если бы поставки нефтепродуктов с белорусских НПЗ в адрес этих структур (дочерних структур российских нефтяных компаний. - Прим. БЕЛТА) прекратились, то чем они сейчас торгуют? Поэтому странно слышать подобную информацию", - резюмировали в концерне.-0-