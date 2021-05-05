ОАО "Белорусское морское пароходство" готово перевозить продукцию БМЗ в Европу - Минтранс

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусское морское пароходство" готово перевозить продукцию БМЗ в Европу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.
Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко посетил Белорусский металлургический завод, где состоялась встреча с генеральным директором предприятия Дмитрием Корчиком.
Повесткой встречи стало обсуждение вопросов организации логистической цепочки по доставке продукции БМЗ в страны Европы посредством водного транспорта. Так, ОАО "Белорусское морское пароходство" выразило готовность организовать экспериментальные рейсы по доставке металлургической продукции в страны Европы через порты Одессы (Украина) и Смедерево (Сербия) с погрузкой в Мозыре.
"Реализация данного маршрута послужит одним из эффективных направлений развития пароходства в части организации международных рейсов и повысит привлекательность водного транспорта для белорусских промышленных предприятий в целом", - подчеркнули в пресс-службе.
ОАО "Белорусское морское пароходство" занимается доставкой экспортно-импортных и транзитных грузов стран дальнего и ближнего зарубежья судами класса "река-море" в/из Беларуси.-0-