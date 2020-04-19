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Экономика
19 апреля 2020, 14:24

Обязательное декларирование средств для стирки вводится в Беларуси с 24 апреля

Фото flagma.ru
Фото flagma.ru

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субъекты хозяйствования с 24 апреля при реализации в Беларуси средств для стирки должны иметь на них декларации о соответствии. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 октября 2019 года №706, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Декларировать нужно порошкообразные, гранулированные, агломерированные, формованные средства для стирки (таблетки, блоки и др.), а также пастообразные, жидкие (в том числе загущенные, включая гели). Это касается как белорусских, так и импортных товаров.

Эти средства должны соответствовать требованиям ГОСТ 32479-2013 "Средства для стирки. Общие технические условия" по показателям пенообразующей и моющей способностей. "Данные показатели являются важнейшими потребительскими характеристиками, которые влияют как на эффективность стирки, так и на безопасность для потребителя и сохранность его имущества, прежде всего стиральных машин", - пояснили в Госстандарте.

Как рассказали в пресс-службе, декларирование соответствия вводится из-за того, что на рынке страны в последнее время отмечается присутствие средств для стирки, которые не соответствуют установленным в стандарте показателям. Об этом, например, свидетельствовали результаты выборочных испытаний, инициированных одним из отечественных холдингов в 2019 году. У большинства закупленных им в торговой сети Минска образцов стиральных порошков моющая способность составила от 26,5% до 73,2% вместо не менее 85%.

По информации одной из испытательных лабораторий, из 47 испытаний стиральных порошков, проведенных в 2019 году по показателю "моющая способность", 29 (более 60%) имели отрицательные результаты.

В Госстандарте отметили, что обязательное подтверждение соответствия синтетических моющих средств действует в странах - партнерах по ЕАЭС: России и Казахстане. "Т.е. при поставке своей продукции на их рынки отечественные производители должны иметь соответствующие документы. В нашей стране таких обязательных требований не было установлено, что стало предпосылкой к недобросовестной конкуренции, появлению на отечественном рынке продукции с низкими потребительскими свойствами и соответственно введению потребителей в заблуждение", - считают в Госстандарте.

Технический регламент "О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии" в ЕАЭС разработан, но пока не принят. Это позволяет странам устанавливать обязательные требования по подтверждению соответствия на национальном уровне, которые при принятии единого технического регламента должны быть отменены.

Декларирование соответствия - это одна из форм оценки соответствия продукции установленным на нее требованиям. Эта процедура проводится изготовителем или уполномоченным изготовителем лицом либо продавцом (поставщиком), которые выпускают и реализуют продукцию.

Сейчас с учетом принятых временных мер из-за COVID-19 комплект документов для регистрации декларации в орган по сертификации следует направлять в электронном виде и затем отправлять по почте.

Стоимость регистрации декларации о соответствии в органе по сертификации ориентировочно составляет от Br90 до Br180 в зависимости от того, это партия продукции или ее серийный выпуск. Процедура занимает не более 5 дней. Декларация на серийно выпускаемую продукцию регистрируется на 5 лет, на партию продукции - на время ее срока годности.

Продукция, которая изготовлена в Беларуси или ввезена на ее территорию до 24 апреля, будет реализовываться без деклараций о соответствии ГОСТ 32479-2013 до истечения своего срока годности.-0-

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