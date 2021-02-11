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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем директивного кредитования в 2021 году составит Br425 млн. Соответствующее постановление Совета Министров от 9 февраля 2021 года №78 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
В том числе кредитование в рамках мероприятий государственных программ составит Br159,8 млн. Из этой суммы Br158,8 млн направят на реализацию госпрограммы "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы, Br1 млн - на госпрограмму "Строительство жилья".
На кредитование субъектов хозяйствования по решениям главы государства и правительства выделят Br233,79 млн, кредитование физлиц по решениям главы государства - Br31,4 млн.
Постановлением также утверждены направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий банками и Банком развития в 2021 году. Так, Беларусбанк выделит Br271,3 млн, Белагропромбанк - Br77,5 млн, Банк развития - Br76,1 млн.-0-
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