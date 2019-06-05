Объем рынка страховых услуг Беларуси в январе-апреле увеличился на 14%

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем рынка страховых услуг в Беларуси в январе-апреле увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до Br459 млн, сообщил на пресс-конференции "Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок" в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Осенко, рынок страховых услуг продолжает динамично развиваться, увеличиваются финансовый потенциал страховых организаций, количество заключаемых договоров страхования. "За четыре месяца нынешнего года мы приросли в объемах на 14% по сравнению с прошлым годом. Примерно 50% этой суммы выплачено страхователям по страховым случаям", - отметил Сергей Осенко.

В 2018 году страховые взносы составили более Br1,2 млрд.

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