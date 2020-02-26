Объем торговли между Беларусью и Узбекистаном в 2019 году вырос более чем в 1,5 раза

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем двусторонней торговли Беларуси и Узбекистана по итогам 2019 года вырос более чем в 1,5 раза и превысил $239 млн, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Узбекистане.

Белорусская правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра, сопредседателем совместной межправкомиссии по сотрудничеству с Узбекистаном Владимиром Дворником находится с визитом в Ташкенте. В ее составе руководители министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, НАН Беларуси, концерна "Белгоспищепром", Белкоопсоюза, областных исполнительных комитетов, а также около 150 представителей предприятий - экспортеров сельскохозяйственной и пищевой продукции, научных, образовательных учреждений АПК Беларуси.

Делегация принимает участие в работе І Белорусско-узбекского аграрного форума. Запланированы переговоры, тематические секции и презентации, посещение узбекских предприятий. По итогам форума ожидается подписание соглашений и контрактов. "Узбекистан является перспективным торгово-экономическим партнером Беларуси в регионе Центральной Азии. По итогам 2019 года объем двусторонней торговли превысил $239 млн (рост более чем в 1,5 раза). Это наибольший показатель для наших стран за историю экономических отношений", - отметили в посольстве.

Одна из важнейших позиций во взаимной торговле - сельскохозяйственная продукция и продукты питания. В 2019 году из Беларуси в Узбекистан поставлено сельхозпродукции и продуктов ее переработки на сумму $35 млн. Объем поставок узбекской сельхозпродукции в Беларусь превысил $15 млн.

Помимо взаимных поставок продукции, перспективными направлениями сотрудничества в сфере АПК являются участие белорусской стороны в строительстве молочно-товарных комплексов, организация переработки молока, создание СП по производству ветеринарных препаратов, сотрудничество в области селекции, обучение и переподготовка узбекских специалистов на базе белорусских аграрных учреждений образования.-0-