22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем транзита газа через Беларусь в 2018 году увеличился на 3% по сравнению с 2017-м. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Владимир Майоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Объем транзита в 2018 году составили около 42,5 млрд куб.м, сказал Владимир Майоров.

Гендиректор ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" добавил, что в прошлом году потребление газа в Беларуси увеличилось более чем на 1 млрд куб.м. Основной причиной он назвал рост экономики и то, что в 2018 году страна не импортировала электроэнергию, основная часть которой на данный момент вырабатывается из природного газа.

"Газпром трансгаз Беларусь" - дочернее общество ПАО "Газпром". Газотранспортная система ОАО включает в себя более 7,9 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 226 газораспределительных станций, 7 газоизмерительных станций и 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В состав ГТС входят три подземных хранилища газа: Осиповичское и Прибугское, созданные в водоносных структурах, а также Мозырское - в отложениях каменной соли. ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" эксплуатирует принадлежащий ПАО "Газпром" белорусский участок магистрального газопровода "Ямал - Европа" протяженностью 575 км линейной части и 5 компрессорных станций.-0-