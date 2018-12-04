Общие рынки нефти и газа, цифровая экономика, распределение пошлин - темы саммита ЕАЭС

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие лидеры стран Евразийского экономического союза, а также президент Молдовы, которая является страной - наблюдателем при ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"Нынешнее заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) - второе в текущем году (предыдущее состоялось 14 мая в Сочи). На встрече будут подводиться итоги работы ЕАЭС в год российского председательства, а также обсуждаться приоритеты дальнейшего развития евразийской интеграции", - проинформировали в Кремле.

Заседание в Санкт-Петербурге пройдет в узком и расширенном составах. На заседании в узком составе главы стран - членов ЕАЭС затронут наиболее актуальные вопросы внутрисоюзного сотрудничества. В их числе цифровая экономика: лидеры заслушают доклад председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна о ходе реализации цифровой повестки союза до 2025 года, предусматривающей осуществление странами ЕАЭС согласованной политики в области регулирования интернет-рынка и развития сетевых технологий.

На рассмотрение глав государств будет вынесена подготовленная Евразийской экономической комиссией программа формирования к 2025 году общих рынков нефти и газа, вопрос распределения пошлин между странами - членами союза: главам государств предстоит согласовать нормативы распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС.

Будет обсуждено также дальнейшее развитие интеграционных процессов. "Российским председательством подготовлен проект декларации об углублении интеграции в рамках Евразийского экономического союза, - отметили в Кремле. - Документ предусматривает наращивание совместных усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, развитию торгово-инвестиционных связей, укреплению производственной и технологической кооперации. Ставит задачу по сближению валютно-финансовой и денежно-кредитной политики, выстраиванию эффективных транспортно-логистических цепочек, углублению сотрудничества в социально-гуманитарной, образовательной сферах".

Повестка дня заседания в расширенном составе включает в себя обсуждение вопросов многостороннего сотрудничества, в том числе основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2019 год, вступления в силу временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном и соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР. "Кроме того, будет рассмотрена тематика развития кооперации государств - членов ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли, а также ряд других технических и организационных вопросов функционирования Евразийского экономического союза", - добавили в пресс-службе.-0-