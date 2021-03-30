Обувному холдингу "Марко" возместят часть процентов по кредитам

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" в 2021 году возместят часть процентов по кредитам. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 марта 2021 года №175 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, в 2021 году кожевенно-обувному холдингу возместят часть процентов за пользование банковскими кредитами, выданными для реализации инвестиционного проекта "Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" на 2013-2024 годы", в размере ставки по кредиту, уменьшенной на два процентных пункта. Возмещение процентов будет производиться в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка на дату уплаты процентов. Полученные средства управляющая компания сможет в 2021 году направлять на пополнение оборотных средств.

Министерству финансов поручено обеспечить возмещение управляющей компании части процентов за пользование банковскими кредитами. Контролировать выполнение этого постановления будет Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Документ вступает в силу со дня его принятия.-0-