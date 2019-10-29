Ограничения по поставкам белорусской говядины на кости в Россию могут быть сняты в ближайшее время - Богданов

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения по поставкам белорусской говядины на кости в Россию могут быть сняты в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов во время IV Экспортного форума "Беларусь мясная", передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас уже есть предварительная договоренность о том, что ограничения по говядине на кости будут сняты в ближайшее время. Вырабатывается механизм, который позволит решить этот вопрос", - сказал Алексей Богданов.

Договоренность достигнута на прошлой неделе на встрече в Евразийской экономической комиссии. "Вопрос был решен положительно. Но нашим ветеринарным службам еще предстоит выработать механизм. Думаем, что за неделю-две должны его определить", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Как сообщалось, Россельхознадзор весной текущего года ввел временные ограничения на ввоз говядины на кости и крупного рогатого скота из стран, не имеющих официального статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по губкообразной энцефалопатии, в том числе из Беларуси.-0-