Около 1200 сотрудников банка ВТБ (Беларусь) прошли обучение в 2019 году

По итогам 2019 года обучение по внутренним и внешним программам прошли 1182 сотрудника банка ВТБ (Беларусь) – более 70% от общего числа работников. В рамках дистанционного обучения было пройдено 5553 дистанционных курса, а также завершено 1956 тестов.

Также в 2019 году банк продолжил практику направления и командирования работников для прохождения обучения в ведущих учебных центрах Республики Беларусь и ближнего зарубежья. В рамках общегруппового взаимодействия на постоянной основе специалисты банка принимали участие в семинарах, конференциях и других учебных мероприятиях, организованных банком ВТБ (ПАО).

"Один из главных активов нашего банка - это сотрудники. Непрерывное обучение и развитие персонала является приоритетным направлением кадровой политики банка ВТБ. Только высококвалифицированные и компетентные специалисты позволяют бизнесу быть конкурентным", - отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).

В 2019 году 155 студентов высших и средних специальных учебных заведений прошли практику в структурных подразделениях банка ВТБ, 31 из них выбрали банк ВТБ в качестве работодателя.

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