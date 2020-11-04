Около 30 млн т грузов перевезли с начала года по БЖД в местном сообщении

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в январе-октябре перевезла в местном сообщении 29,6 млн т грузов, или 101% к аналогичному периоду 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Основную номенклатуру составили строительные и лесные грузы, нефть и нефтепродукты, цемент, химические и минеральные удобрения, промышленное сырье и формовочные материалы, лом черных металлов.

"Белорусская железная дорога готова выполнить все заявки предприятий на перевозку грузов как внутри страны, так и за ее пределы", - отметили в пресс-центре.-0-