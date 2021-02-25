Около 30 тыс. физлиц в Беларуси ежегодно представляют налоговые декларации

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 тыс. физических лиц в Беларуси ежегодно представляют налоговые декларации, сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Ежегодно в установленные сроки около 30 тыс. граждан представляют налоговые декларации по подоходному налогу. В 2020 году в срок было подано чуть более 31 тыс. Ряд граждан не подали декларацию в срок по различным причинам: кто-то не знал, кто-то забыл, кто-то умышленно. По результатам проводимых налоговыми органами мероприятий дополнительно чуть более 3 тыс. граждан привлечены к налогообложению. Если говорить о суммах, в прошлом году на основании представленных деклараций граждане заплатили Br76 млн подоходного налога", - сказал Андрей Ковалевский.

По данным на 25 февраля 2021 года, декларации подали чуть более 10,5 тыс. физических лиц. "В принципе, эта статистика укладывается в практику предшествующих лет. Поскольку срок - 31 марта, граждане в январе-феврале еще не так активны. Основной пик будет, наверное, во второй половине марта, даже в последней декаде", - отметил представитель МНС.

"Мы знаем эту ситуацию, поэтому налоговые органы всегда в последний месяц работают в усиленном режиме. Смещается график приема граждан, в последние субботы марта организуются дежурства. Очередей не возникает, поскольку все силы направлены на обеспечение нормальных условий для подачи деклараций. К тому же большинство граждан уже подает их в электронном виде. Так что идет обычная планомерная работа. Кто хочет успеть, тот всегда может это сделать", - подчеркнул Андрей Ковалевский.-0-

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