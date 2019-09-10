Около $40 млн иностранных инвестиций привлечено для строительства крупнейшего в Беларуси ветропарка

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около $40 млн иностранных инвестиций привлечено в Беларусь для строительства крупнейшего в стране ветропарка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Беларусь еще на шаг приблизилась к строительству крупнейшего в стране ветропарка и достижению цели по внедрению возобновляемых источников энергии к 2030 году. Для инвестирования в строительство ветроэлектростанции мощностью 25 МВт вблизи деревни Велешковичи (Лиозенский район Витебской области) была выбрана турецкая строительная компания "Гуриш" (Gurish Construction & Engineering Co. Inc.). Она является всемирно известным разработчиком экологически чистых инженерных решений", - сказали в пресс-службе.

Договор продажи предынвестиционного актива был подписан 30 августа. Он согласован с Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. "Благодаря проекту в Беларусь приходят прямые инвестиции, направленные на развитие зеленой экономики и возобновляемых источников энергии. Ветропарки сделают нашу окружающую среду чище и поспособствуют улучшению качества жизни местного населения", - отметил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

Работы планируется начать в 2020 году, после того как инвестор разработает подробную проектную документацию. После завершения строительства ветроэлектростанция "Велешковичи" станет крупнейшей в Беларуси и будет поставлять экологически чистую энергию более чем 20 тыс. домохозяйств в этом районе. Ожидается, что эксплуатация ветропарка в течение следующих 20 лет позволит сократить выбросы углекислого газа более чем на 500 тыс. т.

"Ожидается, что в течение следующих двух десятилетий глобальное энергопотребление увеличится на 30%. В то же время общая доля возобновляемых источников в мировом энергетическом секторе к 2050 году увеличится до 44%, в основном благодаря росту в солнечной, ветровой и гидроэнергетике. Нынешние темпы развития возобновляемых источников энергии в Беларуси достаточно медленные. На начало 2019 года доля таких источников на энергетическом рынке страны составляла 6,2%. В настоящее время по всей республике работают 96 ветротурбин общей мощностью 100,95 МВт", - рассказали в пресс-службе.

Проект международной технической помощи "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь" реализуется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды при поддержке ПРООН и Глобального экологического фонда. Одна из основных целей проекта - снижение рисков инвестиций в развитие ветроэнергетики и подготовка предынвестиционных активов для строительства ветроэнергетических объектов в Беларуси. Проект включает выбор потенциальных площадок для размещения ветроэлектростанций, получение необходимых разрешений, разработку требуемых технических условий и квалификационных критериев, а также проведение технико-экономического обоснования и ветроизмерений.-0-