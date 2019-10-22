Около 44% жилья в 2020 году построят в индивидуальном исполнении

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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году планируется построить около 4 млн кв.м жилья, из них около 44% - индивидуальное жилищное строительство, сообщила журналистам начальник отдела жилищного строительства управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Екатерина Усенкова, передает корреспондент БЕЛТА.
За восемь месяцев текущего года введено около 1 млн кв.м индивидуального жилья. Наиболее активно это направление развивается в Брестской и Минской областях.
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