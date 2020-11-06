Около 80% экспорта молочной продукции через БУТБ приходится на Россию

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80% экспорта молочной продукции через Белорусскую универсальную товарную биржу приходится на Россию, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Экспорт молочной продукции через БУТБ за 10 месяцев 2020 года составил $28,6 млн. Порядка 80% этой суммы пришлось на сделки, совершенные компаниями из России. Преимущественно закупалось сухое молоко, сливочное масло и сухая молочная сыворотка. В структуре продаж преобладало сливочное масло, объем реализации которого составил $14,9 млн. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по некоторым позициям зафиксирован существенный рост экспортных показателей. В частности, закупки сухого молока российскими компаниями увеличились на 34%, до $6,8 млн", - рассказал Роман Янив.

С точки зрения географии экспорта самой диверсифицированной товарной позицией стал технический казеин. Через БУТБ его покупали компании из пяти стран: Германии, Литвы, Польши, России и США. При этом по сравнению с прошлым годом продажи выросли более чем в три раза (до $3,3 млн).

Аналитики БУТБ утверждают, что в последние месяцы постепенно восстанавливается спрос на реализуемую на биржевой площадке молочную продукцию. Об этом свидетельствует повышенная активность иностранных компаний. "Самый низкий уровень спроса на молочную продукцию пришелся на конец февраля - май, когда из-за пандемии COVID-19 закрыли границы крупнейшие страны-импортеры. Это негативно сказалось на динамике биржевых продаж, поскольку биржевой рынок еще не успел адаптироваться к новым условиям. Однако уже в июне покупатели снова активизировались и объемы сделок начали расти, причем как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Такая тенденция сохраняется и сегодня. Маловероятно, что до конца года что-то кардинально изменится. Возможно, на фоне второй волны коронавируса темпы роста немного снизятся, но тренд будет по-прежнему восходящим", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-