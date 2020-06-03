Около Br36 млн требуется на модернизацию белорусской геологоразведки

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около Br36 млн требуется на модернизацию белорусской геологоразведочной отрасли, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Министр подчеркнул, что эффективная работа отрасли невозможна без современного бурового, геофизического, аналитического оборудования. В соответствии с поручениями главы государства и правительства запланирована модернизация. Ведется разработка государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2021-2025 годы". Мероприятия по модернизации НПЦ по геологии включены в проект подпрограммы "Недра Беларуси". "Надеемся, правительством и иными заинтересованными будет поддержано это предложение. Для реализации данного плана в пятилетний период необходимы финансовые средства в объеме Br36,3 млн", - сказал Андрей Худык.

По его словам, в первую очередь необходимо дооснащение полнокомплектной буровой установкой для работ по бурению изыскательских, параметрических и опорных скважин на нефть и газ глубиной до 4 км. "Это позволит расширить наши исследования недр до новых горизонтов и глубин, где могут быть месторождения углеводородного сырья", - отметил министр.

Для поиска других видов полезных ископаемых требуется замена оборудования для бурения параметрических, картировочных и опорных скважин глубиной до 2 км, пресных, минеральных и термальных подземных вод - до 800 м. Планом также предусматривается приобретение современного геофизического и лабораторного оборудования, включая каротажные станции с комплектами цифровых приборов и программным обеспечением обработки. Нужны как отдельные аналитические высокоточные приборы, так и обрабатывающие комплексы с ПО.

"Выполнение этих мероприятий позволит обеспечить качественный и новый уровень проведения геологоразведочных работ, сократить затраты на их производство, а также выйти на экспорт геологических услуг. Кроме того, планом модернизации предусматривается создание высокопроизводительных рабочих мест", - резюмировал Андрей Худык.

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