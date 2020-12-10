10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около трети российского импорта мясной продукции приходится на Беларусь. Об этом шла речь во время встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Беларуси Александром Субботиным в Москве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.

Стороны подвели итоги совместной работы и отметили поступательное развитие торговых отношений двух стран. "От 30% до 35% всей импортируемой Россией мясной продукции сегодня ввозится из Беларуси. Доля отдельных видов белорусской молочной продукции в структуре российского импорта достигает 80%. Только за последние две недели благодаря эффективному взаимодействию Россельхознадзора с белорусской стороной были сняты временные ограничения на поставки в Россию отдельных видов животноводческой продукции с более чем 10 белорусских предприятий", - рассказали в российском ведомстве.

Обсуждалась также интеграция информационных систем двух стран. Сергей Данкверт считает необходимым применять эквивалентные подходы к прослеживаемости продукции в России и Беларуси. Кроме того, стороны запланировали разработку совместной программы по контролю и снижению применения антибактериальных средств в животноводстве.

Еще одной темой диалога стало научно-техническое сотрудничество. Александр Субботин отметил важность налаживания взаимодействия в области борьбы с распространением зоонозных болезней животных. Стороны затронули вопрос проведения совместных исследований на наличие SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, у восприимчивых животных. Исследования могут проводиться на базе подведомственного Россельхознадзору научно-исследовательского учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных".-0-