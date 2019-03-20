Онлайн-конференция о работе с нарушениями антимонопольного законодательства пройдет на сайте БЕЛТА 21 марта

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Правоприменительная практика МАРТ в сфере пресечения нарушений антимонопольного законодательства" пройдет на сайте БЕЛТА 21 марта с 11.00 до 12.00.

3 августа 2018 года вступила в силу новая редакция закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". Законом предусмотрены принципиально новые, превентивные механизмы реагирования на антимонопольные нарушения - возможность выдачи предостережений и предупреждений. Это позволяет во многих случаях избежать длительной процедуры антимонопольного расследования.

Законом также конкретизированы методы для установления факта монопольно высокой или низкой цены, внедрены нормы, позволяющие противостоять диктату одного или нескольких покупателей на рынке, детализирован перечень форм недобросовестной конкуренции, введены запреты на действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции.

Во время онлайн-конференции заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец и начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ Ольга Королькова расскажут о практике применения новых норм и ответят на вопросы посетителей сайта БЕЛТА.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 21 марта после 11.00 по мере готовности.-0-