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10 июля 2020, 17:05

Оперативным решением споров при перемещении товаров в ЕАЭС займется комитет во главе с Мясниковичем

Во время заседания Совета ЕЭК. Фото ЕЭК
Во время заседания Совета ЕЭК. Фото ЕЭК

10 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня на заседании распорядился создать комитет для устранения спорных ситуаций, связанных с перемещением товаров в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В состав комитета во главе с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем войдут руководители и заместители руководителей уполномоченных органов стран ЕАЭС, а также члены Коллегии ЕЭК Олег Панкратов, Гегам Варданян, Тимур Жаксылыков, Виктор Назаренко, Андрей Слепнев.

"Комитет займется разработкой дорожной карты по устранению разногласий, спорных ситуаций и обеспечению свободы перемещения товаров в ЕАЭС, - отметили в ЕЭК. - Государства союза до 27 июля представят в нее свои предложения. Предполагается, что в дорожную карту войдут шаги, направленные на исключение или минимизацию контрольных мероприятий в отношении товаров союза, перемещаемых между государствами-членами, в том числе на внутренних границах, на повышение уровня взаимного доверия к результатам контрольных мероприятий на внешней границе союза. Помимо этого, в план будут включены меры по обеспечению прозрачности, учета и контроля оборота товаров в союзе".

Дорожная карта будет представлена для утверждения Совету ЕЭК.-0-

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