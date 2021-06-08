Оплати™: Тренд на инновации. Деньги Время Комфорт

Есть задача со звездочкой, которую уже успешно решили 350 000 белорусов. Главное условие – сохранить деньги, сэкономить время и ощутить комфорт. Найден вполне логичный ответ: мобильный сервис Оплати™. Разработка белорусов. Это уже не просто платежное приложение для смартфона, а настоящий помощник, который позволяет держать повседневные дела в своей ладони и решать житейские вопросы одним кликом.

Признаем, современный человек все реже выпускает из рук смартфон, а все чаще бытовые и повседневные дела доверяет гаджетам. Сегодня белорусы активно пользуются не только картами, но и бесконтактной оплатой через NFC и QR. Можно заметить в очереди в крупном гипермаркете Минска, как мы все чаще отказываемся от бумажных денег и пластиковых карт, оплачивая покупки смартфоном. И все реже встретишь человека в банке или на почте с просьбой оплатить мобильный или услуги ЖКХ. Технологии меняют наш мир, образ жизни и явно экономят невосполнимый и самый ценный ресурс – время нашей жизни. Электронный кошелек, электронные деньги, которыми удобно пользоваться и более безопасно хранить. В чем их особенность, выгода для бизнеса и стоит ли так доверять капиталу "в цифре", рассказал глава белорусской IT- компании LWO – разработчика мобильного приложения Оплати™ – Олег Кондратенко.

– Олег Васильевич, тема финансов весьма щепетильна и, прежде чем начать разговор о безопасности и выгоде, давайте определим: что такое электронные деньги и в чем их особенность?

– Электронные деньги – это платежный инструмент инновационных и высокотехнологичных сервисов. Если в двух словах – это деньги 21-го века. Они похожи на традиционные, но более гибкие, а сам процесс эмиссии можно представить как размещение денег внутри банка в дополнительный сейф – цифровой. Все деньги, помещенные в данный сейф, получают дополнительные функции, потому что ходят в специально очерченном и дополнительно защищенном пространстве. Так как это область с более высокой степенью защиты, то регулятор – Национальный банк страны – позволяет всем находящимся здесь платежным инструментам более легкое регулирование, потому что контур их обращения дополнительно защищен и проверен. Да и физическую безопасность электронным деньгам организовывать проще, ведь защищенность от хищения и подделки обеспечивается надежной криптографией.

Каждый электронный рубль на 100% покрыт гарантией государства, и электронные деньги в системе Оплати™ живут, работают и хранятся, как и любой традиционный рубль в банковской системе нашей страны.

– Еще лет десять назад мы были свидетелями явления, когда в день зарплаты все шли к банкомату. Снимали деньги, потому что так спокойнее и далеко не во всех магазинах можно было расcчитаться по пластику. Расскажите, как обстоит дело с возможностью платежей по Оплати™?

– Мы уже 15 месяцев как стартовали с первой сотней касс, принимающих платежи по QR, и теперь уже более 16 000 таких точек оплаты товаров и услуг. Ежедневно десятки юридических лиц присоединяются к сообществу тех партнеров, кто заботливо повышает эффективность своего бизнеса. Ведь всем, кому нужно и важно быть лучшими, считают деньги. А с сервисом Оплати™ бизнесу можно экономить до 2,5% от оборота. Благодаря тому, что мы не используем механизмы иностранных платежных систем, оставляем эти деньги нашим людям.

Те, кто сейчас тестирует функцию бесконтактной оплаты в нашем приложении, могут подтвердить: Оплати™ можно рассчитаться в любой точке мира – в любом из десятков миллионов терминалов с NFC интерфейсом, как и обычной бесконтактной картой. Вы не рискуете, что мошенники могут списать с нее деньги, ведь физически на ней их просто нет. В момент оплаты они с электронного кошелька уходят сразу на счет магазина, а карточного счета для хранения просто не существует. Это самый высокий уровень безопасности, который сейчас можно обеспечить для банковских карт.

– Новое всегда вначале вызывает легкий дискомфорт и тревогу. Ради чего стоит начать пользоваться электронным кошельком и в целом сервисом Оплати™?

– Ради удовольствия, ради удобства, ради спокойствия. Многие вещи уникальны. Уже сейчас практически в любом уголке Беларуси можно расcчитаться по QR в магазине, аптеке, на заправке и кафе, стадионе и ресторане, во многих других местах вовсе без контакта с кассиром. Передать деньги в чате без комиссий и переплат.

Если говорить про возможности за рамками расчетов и платежей, то сервис можно применять для допуска сотрудников в системы документооборота и личные кабинеты на сайтах, желающие могут открывать электронные замки и двери, шлагбаумы и гаражные ворота...

– Мы все чаще говорим об Оплати™ и с позиции удобства для пользователя. А вот для бизнеса какой смысл скачивать приложение Оплати. Касса™ или Оплати. Бизнес™ ? Ведь так просто и привычно: купили дорогостоящие терминалы, установили – и люди платят тебе пластиковыми картами?

– Для бизнеса – прямая экономия. В Оплати™ торговый эквайринг – в среднем 0,45 процента от суммы платежа. Для оплат нужен лишь смартфон или сканер на кассе, вместо дорогостоящих терминалов. В Оплати™ есть интеграция с интернет-магазинами, программами лояльности, десятками решений для касс магазинов, кафе, отелей.

Есть выгода и для государственных компаний. Возьмем тот же общественный транспорт. Ежемесячно в стране продается более миллиона талонов по QR через сервис Оплати™. Это удобство для пасажиров, экономия на эквайринге, на печати, продаже билетов и дорогостоящем оборудовании для транспортных компаний.

И если оборудование одного автобуса тремя банковскими терминалами стоило более 15000 BYN, то разместить наклейки с кодами QR будет стоить лишь 15 BYN... Да и то первый комплект автопарк получает бесплатно... А в результате страна получит более 25 млн BYN экономии на 2000 автобусов Минска.

Есть выгода от Оплати™ и в целом для большой экономики. Если представить, что наши системы внедряются везде и повсеместно, то прямая экономия на отчислениях международным платежным системам может составить 125 – 150 млн BYN в год.

– Если, к примеру, бизнесмен пожелал установить на своих объектах прием платежей по Оплати™, с чего начать и есть ли техническая поддержка?

– Оставить заявку на сайте o-plati.by в разделе "Бизнес", и в течение 15 минут с вами свяжутся, а вскоре вы сможете принимать платежи по QR. Там же есть канал поддержки, при возникновении вопросов бесплатно можно написать запрос и получить решение. Если крупной компании нужно доработать их систему до какого-либо нужного именно ей функционала, то это вопрос дополнительных переговоров.

– Выгоду от использования Оплати™ наверняка почувствует крупный бизнес или средний! А вот для гибкого и мобильного сегмента экономики – предпринимателей – есть предложения?

– Пользуясь сервисом Оплати™ , предприниматель может экономить дважды. Во-первых, при приеме оплаты через систему Оплати™ он заплатит лишь 0,45%, а не 2-3-5%, как при приеме оплаты банковской картой. Притом это будет такая же безналичная форма оплаты товаров и услуг, как и при карточном эквайринге. Еще более интересно, что можно сэкономить при получении личного дохода ИП за месяц работы или просто за зачисление себе дивидендов, ведь при переводе личных средств со счета на электронный кошелек Оплати™ этот перевод абсолютно бесплатный! А с электронного кошелька, как и обычный человек, он может рассчитываться в магазинах и кафе, на сайтах, заправлять по QR авто. И еще – в сервисе Оплати™ можно получить токенизированную карту MasterCard (пока только Gold) для использования через кошелек телефона в миллионах терминалов с NFC функцией по всему миру. Из всего вышеприведенного для всех мы видим очень интересным именно перевод личного дохода без комиссий в кошелек системы Оплати™.

– Говорят, что у успешных бизнесменов мечты определяют цели. Олег Васильевич, в плане развития системы Оплати™ о чем мечтаете?

– Каждый из нас мечтает, каждый строит планы, делает все для определения возможностей, для достижения целей.

Первая бизнес-цель – это один миллиард операций в год, а если про бизнес-мечту... Тогда миллиард активных кошельков в нашей системе.

– А вот пользователи мобильного сервиса мечтают выиграть одну из трех квартир в рекламной игре "Мечта в Оплати 3"! Расскажите подробнее: как можно стать обладателем такого "счастья в квадрате"?

– Скорее, квартира – это счастье в кубе, ведь это уже третья игра, и речь идет о трех квартирах и заветных квадратных метрах в столице! Более подробно об игре стоит почитать на нашем сайте o-plati.by. Если кратко, то за хранение денег и платежи есть шанс выиграть желанные квадратные метры и ценные гаджеты. Своих обладателей ждут электросамокаты Xiaomi, док-станции Алиса, акустические системы JBL1000 и игровые приставки Sony PS-5! Выиграть может каждый!

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