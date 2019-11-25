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25 ноября 2019, 13:30

Определены победители премии "Руководитель года – 2019. Элита национальной экономики"

В пятницу, 22 ноября 2019 года, в Минске состоялась церемония награждения победителей премии "Руководитель года – 2019. Элита национальной экономики". В торжественной обстановке чествовали профессионалов своего дела, чьи собственные успехи одновременно стали немалым вкладом в развитие и процветание страны. В числе лауреатов – председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев.

Основная задача премии – выявить и показать обществу тех руководителей, которые способны обеспечить эффективную работу организации. При выборе победителей жюри конкурса принимало во внимание рекомендации областных исполнительных комитетов, министерств и ведомств Беларуси, оценивало показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций, их рекламную активность и экспортоориентированность.

На соискание премии в этом году претендовали 360 номинантов. В итоговом списке оказались 34 руководителя. Председатель правления Белинвестбанка получил почетную награду за активное внедрение высокотехнологичных банковских услуг и создание образа успешного современного банка в период цифровой трансформации национальной экономики.

"Эта награда – подтверждение заслуг всей команды Белинвестбанка. Без каждого из вас банк не смог бы достичь тех результатов, которые сегодня мы имеем, – отметил председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев, получая награду. – Сегодня мы видим свою диджитализацию в ракурсе сбережения времени. Это означает наличие максимально доступных в любой момент банковских продуктов и услуг, быстрые и легкие в использовании сервисы – своеобразная синергия банковской деятельности и финтеха. Таким образом мы позволяем человеку освободить себя для других, более полезных дел. Наша команда и дальше намерена действовать динамично, мыслить инновационно, искать новые, более эффективные нестандартные решения для удовлетворения потребностей клиентов банка".

По итогам 9 месяцев 2019 года Белинвестбанк входит в число 6 самых прибыльных финансовых учреждений страны. Объем прибыли за январь–сентябрь составил 51,6 млн белорусских рублей. Количество клиентов –физических лиц банка превысило 1 миллион человек, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – около 30 тыс.

Оставаясь универсальным, Белинвестбанк делает акцент на малый и средний бизнес, развитие женского предпринимательства, поддержку студенчества. Таким образом банк создает экосистему банковско-клиентского партнерства, основанную на комфортном, качественном и безопасном сотрудничестве, внедрении новых продуктов и инновационных сервисов. Глубинная трансформация банка отразилась на принятии новой концепции позиционирования банка – ЭкоБанк.

Правление ОАО "Белинвестбанк" на церемонии награждения
Правление ОАО "Белинвестбанк" на церемонии награждения

ОАО "Белинвестбанк"один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса. Инновационные и передовые идеи наряду с высокой технологичностью и трансформацией позволяют быть надежным и долгосрочным партнером для клиентов.

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