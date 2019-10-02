Определены участники конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены претенденты на звание лауреата конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества 2019 года, сообщили БЕЛТА в Госстандарте.

Намерение участвовать в конкурсе в этом году высказали более 120 организаций. По результатам предоставленных им консультаций, предварительного отбора секретариатом комиссии по присуждению премии, а также принятых потенциальными участниками решений об участии в список претендентов на звание лауреата были включены 25 организаций различных отраслей экономики.

В их числе Добрушский фарфоровый завод, ОАО "Березастройматериалы", ЗАО "Витэкс", Брестский мясокомбинат, СОАО "Коммунарка", Минский молочный завод №1, Слонимский мясокомбинат, Пинский мясокомбинат, 1-я Минская птицефабрика, Лунинецкий молочный завод, ООО "Праймилк", ООО "Полоцк-Стекловолокно", Борисовский завод медицинских препаратов, Гомельский химический завод. В список претендентов также вошли ОАО "Беларускабель", ЗАО "Август-Бел", предприятие "Конус" Научно-практического центра НАН по механизации сельского хозяйства, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Гродненский государственный медицинский университет, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Гродненский областной институт развития образования, Белагропромбанк, транспортное республиканское унитарное предприятие "Минское отделение Белорусской железной дороги" Минский вагонный участок, отель "Аква-Минск", коммунальное проектно-изыскательское унитарное предприятие "Минскинжпроект".

Наиболее острая борьба за звание лауреата в 2019 году ожидается по направлению "производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции".

В числе участников конкурса 19 организаций являются лауреатами предыдущих лет.

"Модель, по которой проводится конкурс на соискание премии, учитывает тенденции современного менеджмента, гармонизирована с критериями премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг и модели совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM). Это позволяет экспертам более детально оценить уровень работ по качеству в организациях, а предприятиям-участникам строить свой подход в области менеджмента качества на принципах, применяемых их зарубежными партнерами", - пояснили в пресс-службе.

Имена организаций, признанных лучшими в области качества, будут объявлены в конце года. Лауреатам будут вручены дипломы и символы премии, а также предоставлено право использования в маркировке продукции, документации и в рекламных материалах изображения эмблемы премии.-0-