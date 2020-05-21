Оптовая торговля остается самой доходной отраслью для бюджета Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оптовая торговля (без учета продаж автомобилей и мотоциклов) была самой доходной отраслью для бюджета Беларуси в 2019 году, как и в 2018 году. Такие данные приводятся в журнале "Финансы. Учет. Аудит", сообщает БЕЛТА.

Оптовая торговля - самая многочисленная по количеству плательщиков. За 2019 год от нее поступило Br3392,7 млн (увеличение на 0,2%, в 2018-м - на 10%, в 2017-м - на 25%).

Транспортный сектор сохранил 2-е место в списке самых доходных отраслей, хотя поступления в бюджет от него снизились на 2,7% - до Br1959,3 млн. На итоговый результат повлияла приостановка транзита нефти в апреле - мае 2019 года из-за поступления на белорусский участок "Дружбы" загрязненной нефти. В этом году транспортная отрасль столкнулась с еще большими проблемами - падением объемов транспортировки нефти в связи с отсутствием договоренностей с РФ в I квартале, сокращением грузоперевозок и пассажирооборота из-за распространения коронавируса.

На третьем месте - отчисления от розничной торговли (Br1827,3 млн, +15,4%). Далее идут строительство; снабжение электроэнергией, газом и горячей водой; производство табачных изделий; производство напитков; информация и связь; производство кокса и продуктов нефтепереработки; горнодобывающая промышленность.

В 2019 году лидерские позиции среди крупнейших налогоплательщиков страны сохранил "Беларуськалий" (уплачено Br2211,3 млн). Несмотря на существенное замедление динамики поступлений (+3,3% против роста на 60% в 2018 году), налоги и сборы солигорского комбината почти в полтора раза превысили поступления от "Газпром трангаз Беларусь". "Беларуськалий" также продемонстрировал высокую рентабельность продаж - 31,2%.

Значительные объемы средств в казну генерируют нефтеперерабатывающие заводы (Мозырский НПЗ - 3-е место, "Нафтан" - 5-е место) и Гродненская табачная фабрика (4-е место). Пятерка этих ОАО за минувший год направила Br6,7 млрд, что составляет более 17% доходов консолидированного бюджета Беларуси (в том числе на долю "Беларуськалия" пришлось 5,6%).

В топ-10 белорусских ОАО по объему уплаченных налогов и сборов в 2019 году также вошли БЕЛАЗ, "Минск Кристалл", МАЗ, "Пивоваренная компания Аливария" и Брестский ЛВЗ "Белалко".

Около трети всех плательщиков и половина собранных налоговыми органами средств приходится на Минск. Как и в целом по стране, лидерами по объему отчислений в Минске являются оптовики (20% от общего объема).

По размеру платежей в бюджет столичные субъекты хозяйствования доминируют во многих отраслях белорусской экономики. Их доля превышает 80% от общего объема средств в сферах информации и связи, финансовой и страховой деятельности, транспорта (услуги пассажирских и грузоперевозок, транспортировка по трубопроводам нефти и газа), рекламы и маркетинга. Это можно объяснить тем, что в Минске сосредоточено большинство резидентов ПВТ, ключевые компании транспортной отрасли (в частности, "Газпром трансгаз Беларусь"), оптово-розничной торговли, головные офисы банков и страховых организаций, мобильных операторов, более развиты гостинично-ресторанный бизнес и туристическая сфера.-0-