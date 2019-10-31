Орда: важно выработать четкие правила взаимовыгодного сотрудничества фермеров и торговых сетей

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно выработать четкие правила взаимовыгодного сотрудничества фермеров и торговых сетей, заявил журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда по итогам встречи, которая прошла сегодня в штаб-квартире ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Участники встречи пришли к выводу, что необходимо разработать четкие правила взаимовыгодного сотрудничества. Кто-то выращивает продукцию, кто-то продает, но важно, чтобы никто не работал в минус. Когда люди слышат друг друга, можно найти те оптимальные решения, которые позволят урегулировать и решить проблемы", - сказал Михаил Орда. В конечном итоге не должны страдать потребители.

Все прозвучавшие сегодня на встрече предложения будут обобщены и на ближайшем Национальном совете по трудовым и социальным вопросам озвучены как предложения к правительству. Кроме того, к концу года пройдет еще одна такая встреча, где обсудят уже предпринятые шаги и предстоящие меры. Сегодня, по словам Михаила Орды, проведена первая, но очень необходимая встреча.

В Беларуси функционируют около 3 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств. Причем 90% фермеров занимаются растениеводством, преимущественно выращиванием овощей. И если в производстве картофеля лидируют крупные сельхозорганизации, то в производстве овощей как раз фермеры. Вместе с тем ряд фермерских хозяйств отмечают сложности с реализацией продукции в розничных сетях страны. О некоторых из них высказался председатель Минской областной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Николай Силин. Он поднял вопрос реализации продукции в шаговой доступности: в спальных районах городов, на территории в непосредственной близости от предприятий. Если появятся такие точки, фермеры смогут в течение года без посредников продавать населению свою продукцию, которая для покупателя обойдется дешевле.

В национальном профцентре обсудили дополнительные меры, направленные на обеспечение взаимовыгодного сотрудничества розничных сетей и фермеров. В частности, рассмотрены вопросы возможности кооперации фермерских хозяйств при реализации продукции, совершенствование механизмов закладки продукции в стабилизационные фонды. Предложено проработать возможность заключения долгосрочных контрактов с фиксированной ценой между сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Это позволит избежать значительного колебания цен и дефицита в данной группе товаров вне зависимости от сезона. В свою очередь для фермеров долгосрочные контракты могут стать решением проблемы доступа их продукции в розничные торговые сети.

"Участники встречи высказывались за сотрудничество, потому что все присутствующие - партнеры. Нужно договариваться и вырабатывать правила игры, чтобы по ним потом работать. Если мы говорим о конечном результате, то это, безусловно, кошелек людей. Любое повышение цен или сезонные скачки - все это ложится плечи наших людей, поэтому цены не должны необоснованно расти", - заявил Михаил Орда.

Несмотря на то, что объемы производимых овощей существенно превышают потребности внутреннего рынка, по данным статистики и профсоюзного мониторинга, весной 2019 года был зафиксирован значительный рост цен на традиционные для белорусов овощи: капусту, морковь, лук, картофель. В связи с этим Федерация профсоюзов выступила с предложением принять упреждающие меры, чтобы такая ситуация не повторялась. "Если, к примеру, есть предпосылки для роста цен на гречку, значит, сегодня нужны упреждающие меры. На рынке не должно быть дефицита, что и вызывает их рост, - отметил Михаил Орда. - Если говорим о картофеле, значит, его нужно закладывать столько, сколько необходимо на рынке, чтобы цены на эту важную продукцию не росли".

Штаб-квартира национального профцентра сегодня стала независимой переговорной площадкой для 55 фермеров и представителей розничных торговых сетей. В мероприятии также приняли участие представители Федерации профсоюзов Беларуси, Минсельхозпрода и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Цель встречи - выработать меры для гарантированного обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией по приемлемым для населения ценам.-0-