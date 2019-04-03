Организацию перевозок контейнерными поездами в сообщении Китай - Европа - Китай обсудили в Алматы

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертое заседание Совместной рабочей группы по организации перевозок контейнерными поездами в сообщении Китай - Европа- Китай состоялось 2-3 апреля в Алматы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

Делегацию Белорусской железной дороги возглавлял первый заместитель начальника Игорь Шилов. В заседании также приняли участие представители железнодорожных администраций Казахстана, Китая, Германии, Монголии, Польши и России. Всего на рассмотрение рабочей группы были вынесены шесть вопросов. В частности, были подведены итоги работы по организации перевозок по маршруту Китай - Европа- Китай за 2018 год и I квартал этого года.

По статистике Китайских железных дорог, за 2018 год было организовано через казахстанско-китайские погранпереходы более 4,1 тыс. контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа - Китай (без учета контейнерных поездов назначением в Россию и Беларусь), что на 59% больше, чем в 2017 году. Через территорию Казахстана в сообщении Китай - Европа - Китай было перевезено 286 тыс. контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), что на 61% больше, чем 2017 году.

Игорь Шилов проинформировал об объемах транспортировки грузов в контейнерах по БЖД в сообщении Китай - Европа - Китай. По его словам, по итогам 2018 года объем перевозок составил более 335 тыс. ДФЭ (рост в 1,3 раза к 2017 году), в том числе: Европа - Китай - 143 тыс. ДФЭ (рост в 1,5 раза); Китай - Европа - 192 тыс. ДФЭ (в 1,2 раза). Кроме того, активно реализуются проекты контейнерных поездов в Китай с белорусскими продуктами питания, торфом и лесными грузами, а также для резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в сообщении Китай - Беларусь - Китай.

"Белорусская железная дорога в тесном взаимодействии с группой АО "ПКП" в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по пропуску контейнерных поездов и в части внедрения цифровых транзитных маршрутов в сообщении Китай - Европа. В рамках технологии отправления контейнерных поездов в направлении Европа - Китай - Европа по объединенным схемам по Беларуси в 2018 году проследовало 427 объединенных контейнерных поездов из Китая в Европу, а в Брестском железнодорожном узле сформировано 162 объединенных контейнерных поезда назначением в Китай. Также в марте этого года подписано соглашение об осуществлении перевозок порожних приватных и арендованных вагонов с использованием электронных юридически значимых документов между Белорусской железной дорогой и АО "ПКП Карго", - подчеркнул первый замначальника БЖД.

Игорь Шилов отметил, что сейчас проводится работа по реформированию контейнерного блока Белорусской железной дороги и по реализации Концепции развития контейнерных перевозок до 2020 года в целях развития контейнерного бизнеса, совершенствования системы продаж и оказания услуг, проведения согласованной тарифной политики в сотрудничестве с грузовладельцами и другими участниками рынка. Что касается непосредственно белорусско-польской границы, то Белорусской железной дорогой совместно с АО "ПКП" организована бесперебойная работа на стыке колеи 1435 мм и 1520 мм. Обеспечена координация эксплуатационной работы, синхронизация проектов по модернизации инфраструктуры и развитию транспортно-логистических центров и терминалов по перегрузу.

В II квартале совместно с АО "ПКП" планируется возобновить грузовое движение через погранпереход Высоко-Литовск - Черемха. Это позволит перенаправить часть перевозок массовых грузов в этом направлении и высвободить на погранпереходе Брест - Тересполь дополнительные нитки графика для контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа - Китай. Кроме того, в Брестском железнодорожном узле в этом году будет завершена модернизация контейнерного терминала станции Брест-Северный, что позволит увеличить его перерабатывающую способность в 1,5 раза, а площадь для хранения контейнеров - в 2 раза.

Также участники заседания обсудили планы по организации контейнерных перевозок на этот год. В итоге утверждены Правила процедур Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай - Европа. Участники договорились активизировать работу по созданию совместных цифровых сервисов и продуктов с целью повышения привлекательности железнодорожных перевозок за счет предоставления клиентам комплексных услуг. Работа, направленная на повышение конкурентоспособности, привлечение дополнительных объемов и в целом увеличение доли железнодорожного транспорта на рынке грузовых перевозок будет продолжена.

Пятое заседание Совместной рабочей группы планируется провести в Гданьске (Польша).-0-