Оргкомитет по подготовке и проведению транспортной недели создан в Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году Белорусской транспортной недели. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 1 апреля 2020 года №112р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Оргкомитету под руководством заместителя премьер-министра Владимира Кухарева поручено обеспечить подготовку и проведение Белорусской транспортной недели, которая пройдет в Минске 6-8 октября.

В документе говорится, что при необходимости оргкомитет может привлекать к этой работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других государственных организаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.-0-