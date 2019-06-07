Оршанский льнокомбинат приступает к третьему этапу модернизации

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский льнокомбинат в 2019-2020 годах реализует инвестиционный проект по модернизации третьего производственного корпуса, сообщила журналистам председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Два производственных блока Оршанского льнокомбината уже модернизированы. На 2019-2020 годы запускается новый инвестиционный проект, ориентированный на выпуск востребованной продукции", - отметила Татьяна Лугина.

Как пояснили корреспонденту БЕЛТА в концерне, планируется расширение мощностей швейной фабрики для углубленной переработки тканей. Объемы выпуска готовой продукции должны увеличиться с 55 тыс. изделий в 2018 году до 300 тыс. к 2020-му. По предварительной оценке, для модернизации потребуется $1,3 млн.

Модернизация Оршанского льнокомбината проводится поэтапно. В 2010-2014 годах обновлены линии на фабрике №3 по переработке высокономерного длинного льноволокна. Теперь более 90% выпускаемой здесь продукции поставляется на экспорт. В 2015-2017 годах модернизирована фабрика №2, где в качестве сырья используется средненомерное длинное льноволокно, выполнен комплекс работ по устранению узких мест в технологическом процессе и улучшению условий труда на других объектах комбината.

Общий объем инвестиций в проекты составил $116,8 млн, из которых 65,5% направлено на закупку свыше 770 единиц оборудования ведущих мировых производителей. Подбор технологий проводился с учетом программы развития льняной отрасли в республике.

В результате модернизации мощности по переработке длинного льноволокна возросли на 30%, что позволило существенного обновить ассортимент, выпускать ткани с более высокой добавленной стоимостью. Значительно снизился износ активной части основных фондов, выросла производительность труда, диверсифицированы рынки сбыта. В 2018 году продукция Оршанского льнокомбината поставлялась в 42 станы, в том числе в 33 страны дальнего зарубежья. Валютная выручка возросла более чем вдвое.-0-