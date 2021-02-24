"Оршастройматериалы" за 2020 год увеличили объем производства на Br1,2 млн

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал №7 "Оршастройматериалы" ОАО "Белорусский цементный завод" за 2020 год увеличил объем производства на Br1,2 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт холдинга "Белорусская цементная компания" (БЦК).

"В прошлом году "Оршастройматериалы" приобрели и запустили растворобетонную установку. Таким образом, на предприятии был освоен новый вид продукции - товарный бетон и строительный раствор. Это позволило увеличить объем производства по филиалу на Br1,2 млн", - говорится в сообщении холдинга. На растворобетонной установке начато производство растворных готовых к применению смесей для стяжек, кладочных - для внутренних и наружных работ. Получен необходимый сертификат соответствия.

Кроме того, филиал увеличил производство тротуарной плитки в 2,9 раза по сравнению с уровнем 2019 года и бортового камня на 114,1% за счет закупки дополнительного оборудования и увеличения количества рабочих смен.

Филиал №7 "Оршастройматериалы" является одним из крупных производителей изделий из ячеистого бетона в Беларуси. Это современное предприятие, производство и продукция которого сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001-2009.-0-