18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основным покупателем белорусского картофеля в январе - сентябре была Украина, овощей - Россия, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Экспорт продукции растениеводства за девять месяцев составил $363,8 млн. Наибольшая доля пришлась на свежие овощи - 44,5%, далее идет картофель - 7,7%, плоды и ягоды - около 7%, льноволокно - 3,6%.

География экспорта продукции растениеводства в январе - сентябре насчитывала 39 стран. Наибольший объем поставок традиционно приходится на государства СНГ и Европейского союза (Германия, Литва, Польша, Франция).

Экспорт свежих овощей составил 248,6 тыс. т на сумму $161,7 млн. Овощи поставлялись в 29 стран, при этом 78,5% экспорта - в Россию ($126,9 млн), в Германию - 6,3% ($10,1 млн), Литву - 4,9% ($7,9 млн), Польшу - 3,8% ($6,2 млн).

За девять месяцев этого года экспортировано 185,2 тыс. т картофеля на сумму $27,9 млн. География экспорта насчитывает восемь стран. Среди крупных покупателей - Украина (144,6 тыс. т), Россия (29,2 тыс. т), Молдова (10,1 тыс. т).

За январь - сентябрь экспортировано 13,2 тыс. т льноволокна на сумму $13,2 млн. Основной экспорт льноволокна пришелся на Китай - более 4,3 тыс. т, или $4,6 млн, Россию - 3,3 тыс. т, или $2,3 млн, и Литву - 2,6 тыс. т, или $2,7 млн.

54,1 тыс. т плодов и ягод на сумму $25,4 млн экспортированы в восемь стран: Россию, Украину, Литву, Польшу, Молдову, Болгарию, Швейцарию, Германию. При этом около 91% приходится на Россию, 5,8 % - на Украину, 2,3% - на Литву.

В целом организации Беларуси за январь - сентябрь экспортировали сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму более $4,2 млрд (106,1% к уровню соответствующего периода 2019 года).-0-