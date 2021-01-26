Особое внимание должно быть уделено контролю за расходованием бюджетных средств - председатель КГК

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особое внимание должно быть уделено контролю за расходованием бюджетных средств. Такую точку зрения выразил журналистам Василий Герасимов, который сегодня назначен председателем Комитета государственного контроля, передает корреспондент БЕЛТА

По словам Василия Герасимова, Президент Беларуси Александр Лукашенко во время назначения потребовал, чтобы вся деятельность КГК реализовывалась строго в рамках правового поля. "Если кого-то наказываем, то наказываем по закону, исходя из той ответственности, которая в стране установлена, - отметил Василий Герасимов.- В частности, это касалось вопросов незаконного финансирования деструктивной деятельности из-за рубежа".

Во время кадрового назначения было обращено внимание Президента на то, что остаются и те классические задачи для комитета, которые были ранее. Это прежде всего контроль за расходованием бюджетных средств. "Здесь важны как законность, так и эффективность", - подчеркнул новый глава КГК.

Василий Герасимов

Он также рассказал: "Помимо этого, было обращено внимание на то, чтобы мы постарались "вычистить" те мероприятия, которые не нужны или не дадут того эффекта, на который мы рассчитываем".

Что касается государственной собственности, то здесь было дано отдельное поручение Президента комитету - "взять на особый контроль все недостроенные объекты и довести это до ума".

Василий Герасимов проинформировал, что в стране в целом количество проверок уменьшается, причем не только со стороны КГК, который координирует всю контрольную деятельность. "Все это переходит в разряд превентивных мероприятий, которые дают свой положительный эффект", - подчеркнул председатель.

Комитет государственного контроля также намерен уделять большое внимание темам посредничества, налогообложения.-0-