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26 января 2021, 11:37

Герасимов стал председателем КГК

Василий Герасимов
Василий Герасимов
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26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Василий Герасимов назначен председателем Комитета государственного контроля. Соответствующее кадровое решение сегодня принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

С сентября 2020 года Василий Герасимов исполнял обязанности руководителя комитета. До этого являлся первым заместителем председателя КГК.

Герасимов Василий Николаевич родился в 1975 году в Минске.

В 1997 году окончил Белорусский государственный университет, в 2014 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

В 1997 году начал трудовую деятельность в должности главного специалиста отдела законодательства управления законодательства и международных отношений Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь, в 1999 году назначен начальником этого отдела, в 2000 году - начальником управления обеспечения надзора и обобщения судебной практики Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь.

В 2003-2012 годах работал начальником главного экспертно-правового управления Комитета государственного контроля, в 2012-2016 годах - председателем Комитета государственного контроля Гродненской области.

В 2016 году назначен помощником Президента Беларуси - главным инспектором по Брестской области, в 2017 году - помощником Президента Беларуси - инспектором по Брестской области.

С сентября 2018 года занимал должность заместителя председателя Комитета государственного контроля. С июня 2019 года - первый заместитель председателя. 3 сентября 2020 года назначен исполняющим обязанности председателя КГК.

Награжден медалью "За трудовые заслуги" и орденом Почета.-0-

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Герасимов КГК Лукашенко назначения
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