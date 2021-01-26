Герасимов стал председателем КГК

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Василий Герасимов назначен председателем Комитета государственного контроля. Соответствующее кадровое решение сегодня принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
С сентября 2020 года Василий Герасимов исполнял обязанности руководителя комитета. До этого являлся первым заместителем председателя КГК.
Герасимов Василий Николаевич родился в 1975 году в Минске.
В 1997 году окончил Белорусский государственный университет, в 2014 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
В 1997 году начал трудовую деятельность в должности главного специалиста отдела законодательства управления законодательства и международных отношений Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь, в 1999 году назначен начальником этого отдела, в 2000 году - начальником управления обеспечения надзора и обобщения судебной практики Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь.
В 2003-2012 годах работал начальником главного экспертно-правового управления Комитета государственного контроля, в 2012-2016 годах - председателем Комитета государственного контроля Гродненской области.
В 2016 году назначен помощником Президента Беларуси - главным инспектором по Брестской области, в 2017 году - помощником Президента Беларуси - инспектором по Брестской области.
С сентября 2018 года занимал должность заместителя председателя Комитета государственного контроля. С июня 2019 года - первый заместитель председателя. 3 сентября 2020 года назначен исполняющим обязанности председателя КГК.
Награжден медалью "За трудовые заслуги" и орденом Почета.-0-