Особый порядок формирования цен на импортируемую гречку установлен до конца года

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров в рамках постановления правительства от 23 февраля 2021 года №100 "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости" до конца текущего года установлен особый порядок формирования цен на импортируемую крупу гречневую. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МАРТ.

В частности, отпускная цена на гречневую крупу может быть повышена импортером на величину изменения контрактных цен на нее. Контрактные цены, установленные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Национального банка на дату установления цены.

Повышение цен на гречку при реализации субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую и (или) розничную торговлю, допускается в размерах, не превышающих соответствующего повышения отпускных цен импортера. При этом не допускается применение торговых (оптовых) надбавок в процентном выражении на импортную гречневую крупу в размерах, превышающих применяемые субъектом хозяйствования на момент ее поступления, с учетом ограничений, установленных законодательством.

Изменение цен на гречку сопровождается документальным подтверждением обоснованности такого изменения.

Указанный порядок формирования цен на импортируемую гречневую крупу вступает в силу с 15 ноября 2021 года.-0-