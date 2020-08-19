Остановка производств повлечет за собой долгосрочные имиджевые потери - Гурский

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остановка производств повлечет за собой долгосрочные имиджевые потери для предприятий. Об этом заявил сегодня журналистам директор Института экономики Национальной академии наук Василий Гурский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда выдвигался лозунг "Перемен", скорее всего, имелись в виду хорошие, положительные перемены. Ни один человек не желает жить хуже. Но остановку производства и потерю работы к положительным переменам отнести никак нельзя", - сказал Василий Гурский.

Он отметил, что 2020 год выдался очень тяжелым в экономическом плане. "Практически все страны-соседи отмечают, что Беларусь смогла минимизировать последствия коронакризиса, не допустив остановки производств на предприятиях реального сектора. Мы действительно пострадали меньше других. У предприятий появилась возможность занять временно освободившееся место на рынках. И сейчас, когда другие страны активно восстанавливают свою экономику, нам никак нельзя останавливать производства. Кому от этого станет лучше? В чем виноваты предприятия? Кому мы что докажем тем, что навредим сами себе?" - задал вопрос директор института.

Вне зависимости от политических убеждений любому человеку и членам его семьи нужно есть и одеваться, отметил Василий Гурский. Уже сейчас надо собирать детей в школу. "Совершенно очевидно, что остановка предприятий - это не просто снижение ВВП и падение экспорта, убытки для предприятий и недополучение доходов бюджета. Это прежде всего отсутствие средств для выплаты зарплаты и пенсий. Забастовки контрпродуктивны. Они направлены на стимулирование социальной напряженности и переход ее в экономическую плоскость. Ведь, когда людям не выплатят зарплату за время простоя предприятия, они не станут винить тех, кто их подстрекал к забастовке, они станут винить государство, которое стремится сохранить производственный потенциал страны", - обратил внимание ученый.

Директор института добавил, что кроме прямых негативных последствий остановки производства для предприятий обязательно будут и долгосрочные имиджевые. "Потеря доверия со стороны международных финансовых организаций осложнит получение кредитов и привлечение инвестиций. Потеря рынков сбыта приведет к сокращению экспорта в долгосрочной перспективе. Ненадежный партнер, который не в состоянии выполнить условия договора в срок, никому не нужен. И наших партнеров не будет волновать, какие требования выдвинули бастующие. "Вы не работаете - мы найдем другого поставщика", - скажут они. В дальнейшем восстановить доверие будет крайне сложно", - констатировал Василий Гурский.

"Здравомыслящим людям, вне зависимости от политических убеждений, нужно сохранить чувство ответственности за свою семью и за свою страну", - резюмировал ученый.-0-