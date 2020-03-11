От коронавируса до ситуации на нефтяном рынке - Румас и Медведев обсуждают вопросы безопасности

Дмитрий Медведев и Сергей Румас

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас проводит сегодня в Горках встречу с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА. "У вас были переговоры с правительством (РФ. - Прим. БЕЛТА) по актуальным вопросам, вы посмотрели, как наша налоговая система работает. Теперь можем обменяться соображениями в сфере безопасности, поскольку сейчас на острие несколько тем, начиная от эпидемии коронавируса и заканчивая ситуацией на нефтяном рынке", - отметил Дмитрий Медведев. Он обратил внимание, что эти вопросы затрагивают устойчивость мировой экономики и развитие экономик всех стран - как экспортеров, так и импортеров нефти. Сергей Румас в свою очередь заметил, что в обязанности Дмитрия Медведева на новой должности входит участие в выработке и реализации внешнеполитического курса России. "Я так понимаю, что Республика Беларуси все равно останется в ваших интересах", - сказал Сергей Румас. "Вне всякого сомнения, мы же друзья, мы братья, соседи", - ответил Дмитрий Медведев. "Сегодня прошли переговоры в правительстве. Учитывая, что вы глубоко погружены в нашу двустороннюю повестку, причем и в последние наши интеграционные договоренности, и в исторические в течение последних десятилетий, хотел бы обсудить некоторые вопросы", - добавил глава белорусского правительства.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!