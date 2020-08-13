Отчет МАГАТЭ об оценке развития ядерной инфраструктуры Беларуси разместят в открытом доступе

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представило Республике Беларусь итоговый отчет миссии о комплексной оценке развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики (INIR 3), которая работала в Беларуси с 24 февраля по 4 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Отчет содержит предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию национальной ядерной инфраструктуры, а также хорошие практики, которые пополнят базу знаний мирового ядерного сообщества и будут использованы другими странами при реализации ядерных энергетических программ.

Беларусь уведомила Международное агентство по атомной энергии о готовности размещения этого отчета в открытом доступе, соответствующая нота 12 августа 2020 года направлена в секретариат МАГАТЭ. "Предоставление открытого доступа к результатам проведенной МАГАТЭ объективной международной оценки развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики Беларуси - еще одно подтверждение открытости и транспарентности белорусской стороны при реализации национальной ядерной энергетической программы", - отметили в пресс-службе.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". 7 августа на первом энергоблоке началась загрузка ядерного топлива.-0-