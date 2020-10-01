ОТЛК ЕРА планирует в этом году нарастить объем перевозок до 0,5 млн контейнеров

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА) планирует по итогам 2020 года нарастить объем перевозок до 0,5 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). Об этом сегодня журналистам сообщил президент компании Алексей Гром, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году произошли существенные изменения на рынке перевозок. Железнодорожные контейнерные перевозки проявили свои самые лучшие конкурентные качества. Железнодорожный транзит показал себя как наиболее устойчивый вид сопряжения между странами Азии и Европы. Результатом этого стали хорошие операционные и финансовые показатели компании. Объем перевозок по итогам девяти месяцев составил 384 тыс. контейнеров в ДФЭ. За весь прошлый год мы перевезли 333 тыс., то есть уже сейчас перешагнули объем 2019 года. К концу текущего года планируем перешагнуть отметку в 0,5 млн контейнеров в ДФЭ. В изначальной же стратегии мы планировали ее преодолеть только в 2022 году", - сказал Алексей Гром.

По его словам, продолжает совершенствоваться базовое направление через пограничный переход Брест - Малашевичи. "Раньше объем перевозок в 15-17 тыс. контейнеров через Брест - Малашевичи казался показателем, близким к максимальному значению. Сегодня же мы с нашими акционерами, партнерами и контрагентами строим планы на выполнение объемов перевозок от 40 до 50 тыс. контейнеров только по этому направлению", - отметил он.

ОТЛК ЕРА - оператор транзитных контейнерных сервисов между Китаем и Европой. Компания перевозит грузы через территорию России, Казахстана и Беларуси в составе регулярных контейнерных поездов из Китая в Европу и обратно. Учредители на паритетных началах - Белорусская железная дорога, Российские железные дороги и Казахстанские железные дороги (по 33,33% акций).-0-