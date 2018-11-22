Отсрочку по вычету ввозного НДС при импорте товаров в 2019 году планируется сократить до 30 дней

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок ограничения налоговых вычетов по НДС при импорте товаров в 2019 году планируется сократить до 30 дней. Об этом сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Светлана Новикова.

"Подготовлен проект указа, предусматривающий поэтапную отмену механизма ограничения налоговых вычетов по НДС при импорте товаров, - отметила Светлана Новикова. - В 2019 году предусматривается сохранение действующего механизма ограничения налоговых вычетов по НДС при импорте товаров, при этом срок ограничения предлагается сократить с 60 до 30 дней, а с 2020 года планируется полностью отменить такое ограничение".

Как пояснила начальник отдела, в случае принятия этой нормы суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров на территорию Беларуси после 1 января 2019 года, будут подлежать вычету по истечении 30 дней с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой.

Ожидается, что это позволит плательщикам за счет сокращения периода ограничения принять в первом квартале 2019 года к вычету НДС в сумме около Br91,3 млн. С другой стороны, это позволит избежать существенных единовременных потерь доходов бюджета, а значит, будет способствовать обеспечению финансовой устойчивости доходной части бюджета.

В настоящее время указом №99 предусмотрена 60-дневная отсрочка по вычету ввозного НДС по импортированным товарам. -0-

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