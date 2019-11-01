Пакеты акций пяти ОАО передадут "Белэнергострою"

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакеты акций пяти ОАО безвозмездно передадут в хозяйственное ведение республиканского унитарного предприятия "Белэнергострой". Это предусмотрено постановлением Совета Министров №733 от 30 октября 2019 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет об акциях ОАО "Белэлектромонтажналадка", ОАО "Белсельэлектросетьстрой", ОАО "Западэлектросетьстрой", ОАО "Белэнергозащита", ОАО "Белэнергосвязь".

Сейчас эти акции находятся в собственности Республики Беларусь. Передачу нужно завершить до 31 декабря.

Министерству энергетики и Государственному комитету по имуществу поручено принять меры по реализации постановления.-0-