Пакистан готов торговать с Беларусью через площадку БУТБ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакистанский бизнес готов торговать с Беларусью через площадку Белорусской универсальной товарной биржи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"Биржевая торговля может придать новый импульс развитию торгово-экономических отношений Беларуси и Пакистана. Возможность без посредников торговать с ведущими белорусскими предприятиями и быть уверенным в том, что каждая совершенная сделка будет обязательно исполнена, - это именно те преимущества, которые позволили всего за два месяца собрать и привезти в Беларусь крупнейшую пакистанскую бизнес-делегацию за всю историю нашего сотрудничества. Мне кажется, это говорит о многом", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси Саджад Хайдер Хан, посещая центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи вместе с делегацией деловых кругов Пакистана.

Схожую точку зрения высказал и председатель Белорусско-пакистанского делового совета Шахзад Сабир. По его словам, электронные инструменты и решения, предлагаемые белорусской биржей, особенно востребованы сегодня, когда Пакистан уже адаптировался к работе в условиях пандемии, а экономика страны постепенно выходит на этап устойчивого роста.

"Сейчас наша страна стремится активизировать взаимодействие со всеми торговыми партнерами, и Беларусь не исключение. Несмотря на достаточно скромный товарооборот между нашими странами, мы видим значительный потенциал для развития взаимной торговли - в первую очередь по таким направлениям, как сельское хозяйство, деревообработка, металлургия и нефтехимия. Конечно, на это потребуется определенное время, но я уверен, что использование биржевой площадки поможет достичь наших целей гораздо быстрее. Ведь на бирже, по сути, представлен весь белорусский промышленный сектор и сельское хозяйство. Это серьезно упрощает работу на вашем рынке для компаний из Пакистана", - подчеркнул бизнесмен.

В этой связи председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подтвердил готовность биржи стать "электронным мостом" между Беларусью и Пакистаном и обеспечить пакистанским компаниям максимально благоприятные условия для ведения бизнеса.

"Универсальность биржевого механизма проявляется в том, что мы можем эффективно организовать торговлю любыми товарами и на любом рынке. Именно поэтому наша площадка пользуется спросом и у производителей металла в России, и у кожевенных заводов в Италии и Великобритании, и у деревообрабатывающих предприятий в Китае и Египте. В целом же география биржевой торговли на данный момент охватывает 68 стран. Надеюсь, что уже в ближайшее время озвученные сегодня планы перейдут в практическую плоскость и пакистанские компании тоже начнут применять биржевые инструменты. Безусловно, мы будем всячески этому содействовать", - заверил руководитель БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-