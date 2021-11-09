Палата представителей ратифицировала соглашение о ценах на поставку природного газа

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 14 июля 2021 года.

Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Беларуси и России о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории страны, от 25 ноября 2011 года был подписан в Москве 16 апреля 2021 года.

Протоколом определены принципы формирования и установления цены на импортируемый российский природный газ, поставляемый в Беларусь в 2021 году. Он конкретизирует и продлевает до 31 декабря 2021 года сроки применения иного порядка определения цены на импортируемый газ в Беларусь, чем предусмотрен ч.1-6 ст.3 Соглашения между правительствами Беларуси и России о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в нашу страну и его транспортировке по газопроводам, расположенным на нашей территории, от 25 ноября 2011 года.

Согласно документу, в 2021 году цена на газ для Беларуси определяется путем индексации цены на газ, действовавшей в 2020 году ($127 за 1 тыс. куб.м), на величину инфляции, определяемую согласно ст.1 соглашения, и составляет $128,52 за 1 тыс. куб.м.-0-

Министры энергетики Беларуси и России подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

Минэнерго РФ: Беларусь и Россия продолжают плотную работу по созданию общих энергорынков