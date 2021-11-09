Минэнерго РФ: Беларусь и Россия продолжают плотную работу по созданию общих энергорынков

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия продолжают плотную работу по созданию общих энергетических рынков. Об этом заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов по итогам сегодняшнего подписания вместе с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем межправительственного протокола о внесении изменений в соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам на территории Беларуси от 25 ноября 2011 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Российская сторона в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по поставке энергоресурсов, газа в республику, сотрудничество в ТЭК между нашими странами, без преувеличения, является основой экономического сотрудничества и вносит значительный вклад в укрепление энергетической безопасности Республики Беларусь, - сказал министр энергетики РФ. - Сейчас между нами продолжается плотная работа по формированию основ для создания общих энергетических рынков, подписаны и действуют соответствующие союзные программы по формированию объединенных рынков. Уверен, что раскрытие созидательного потенциала в энергетике позволит сформировать качественно новые условия для экономического взаимодействия и осуществления новых крупных совместных проектов".

"Стороны отметили, что подписание протокола подчеркивает союзнический характер отношений России и Беларуси в энергетике", - добавили в пресс-службе.-0-