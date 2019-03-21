Парламентарии предлагают создать механизм зачисления в бюджет СГ доходов от союзной собственности

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике обсудила сегодня в Минске организацию учета имущества, созданного или приобретенного за союзные деньги. Парламентарии предлагают разработать механизм зачисления в бюджет СГ доходов от такой собственности, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас механизмы, которые позволяли бы зачислять в бюджет СГ доходы от использования союзной собственности, отсутствуют. Обсудив ситуацию, парламентарии предложили рассмотреть эти вопросы на заседании Совета Парламентского собрания. По его итогам, как предполагается, союзному Совмину будет рекомендовано разработать план по формированию необходимой нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы создания, учета и распоряжения собственностью Союзного государства. Посткому СГ парламентарии предложили разработать механизм, позволяющий обеспечить поступление доходов в союзный бюджет.

Парламентарии рассмотрели проблемы, возникающие при реализации белорусско-российских программ и проектов, и констатировали низкий уровень внедрения и коммерциализации результатов. Отсутствует также методика их учета и распределения. Депутаты обратили внимание, что ранее они неоднократно принимали решения с рекомендациями министерствам и ведомствам обеспечить принятие в Беларуси и России необходимых нормативных актов. Однако постановления Парламентского собрания не выполнялись. Участники заседания обсудили, как можно исправить ситуацию. Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства предложили активизировать работу по содействию коммерциализации результатов выполнения программ Союзного государства, организовать более тесное взаимодействие с Российско-белорусским фондом венчурных инвестиций и Белорусским инновационным фондом, а также с другими институтами развития и бизнес-структурами.

Подводя итоги заседания в беседе с журналистами, заместитель председателя комиссии, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов назвал очень важным увеличение оборота высокотехнологичной продукции в Союзном государстве и ЕАЭС. От этого во многом зависит развитие экспортных возможностей стран - участниц интеграционных объединений. "Нужно создавать необходимые совместные производства, кооперационные цепочки, а также развивать сотрудничество между учеными и вузами, шире использовать результаты совместных научных исследований", - считает он. Парламентарий подчеркнул, что это позволит повысить конкурентоспособность стран в таких прогрессивных областях, как IT, микрохимия, нанотехнологии.

В заседании комиссии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, финансовых, экономических и контрольных органов Беларуси и России, а также министерств промышленности двух стран, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, министерства науки и высшего образования России. Рассматривались также вопросы создания и функционирования совместных белорусско-российских предприятий по производству сельскохозяйственной техники. Депутаты обсудили меры государственной поддержки таких производств, а также проблемы, возникающие при их реализации в Союзном государстве.

Сегодня депутаты Парламентского собрания посетят ОАО "БелАЗ" и агрокомплекс "Озерицкий-Агро" в Смолевичском районе.-0-