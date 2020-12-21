Парламентское собрание приняло бюджет СГ на 2021 год

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентское собрание Союза Беларуси и России сегодня на 59-й сессии приняло бюджет Союзного государства на 2021 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда мы говорим об интеграции в Союзном государстве, конечно, очень важна совместная деятельность. Особенно если она подкреплена финансированием и совместными проектами. Бюджет Союзного государства сформирован полностью. Это порядка 4,7 млрд российских рублей. И более 84% идет на финансирование девяти совместных программ и 26 мероприятий. Поэтому очень важно, чтобы они финансировались поступательно, по графику, и чтобы срабатывали заказчики российской и белорусской сторон. Это касается укрепления обороноспособности и границ, инновационных продуктов. Очень важная программа, которая касается реабилитации чернобыльских территорий", - рассказала руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина.

По ее словам, в числе важных союзных мероприятий - работа с молодежью, олимпиады, турслеты, оздоровление граждан, испытавших на себе последствия чернобыльской аварии. "Некоторые программы переходят из года в год. Потому что их выполнение рассчитано на 3-4 года. Но они все актуальны и очень важны", - отметила руководитель представительства ПК СГ в Минске.

Марианна Щеткина акцентировала внимание на необходимости дальнейшего развития Союзного государства. "То, что Союзное государство существует, конечно, очень важно. За этим перспектива и будущее. Интеграция будет только укрепляться, и наши лидеры - Александр Лукашенко и Владимир Путин - не раз это подчеркивали. Принятие бюджета еще раз говорит о том, что совместные мероприятия будут выполнены", - заключила она.-0-