Пассажирский автопарк Мариуполя пополнят 64 автобуса МАЗ

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортному предприятию Мариупольского городского совета передана первая партия новых пассажирских автобусов МАЗ в количестве 15 единиц. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Украине.

В презентации техники Минского автомобильного завода приняли участие посол Беларуси в Украине Игорь Сокол и мэр города Вадим Бойченко. Всего в Мариуполь будет поставлено 64 автобуса по выигранному МАЗ тендеру, финансируемому Всемирным банком.

Игорь Сокол и Вадим Бойченко также провели встречу, на которой обсудили активизацию сотрудничества украинского города с белорусскими регионами. Представители городских властей и деловые круги Мариуполя были приглашены на II Форум регионов Беларуси и Украины, который состоится 3-4 октября в Житомире.

"Особое внимание на встрече было уделено реализации совместных экономических проектов, развитию промышленной кооперации, расширению поставок промышленной продукции, обмену опытом в области модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства", - сообщили в дипмиссии.-0-

Фото посольства Беларуси в Украине